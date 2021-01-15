«البنية التحتية» تطرح 4 مناقصات لإنشاء مبان وتطوير طرق

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 4 مناقصات، عبارة عن إنشاء مبان وصيانة وتطوير طرق، وتتضمن إنشاء وإنجاز مبنى لرعاية كبار المواطنين بمنطقة مشيرف في عجمان، والتي تم تحديد فتح المظاريف للمتقدمين لها في 2 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ امتداد طريق الإمارات المرحلة الثانية «تقاطع سيح البريرات».

وهو عبارة عن إنشاء وصلة جديدة على شارع الإمارات E611 لربط منطقة سيح البريرات بالطريق المؤدي إلى جبل جيس في رأس الخيمة، فيما سيكون تاريخ فتح المظاريف للمشروع في 8 فبراير المقبل.

جبل مبرح

وتضمنت مناقصات الوزارة المتاحة حالياً أيضاً صيانة وتطوير جبل مبرح ورفع كفاءته في رأس الخيمة، وسيكون تاريخ فتح المظاريف للاشتراك في مناقصة المشروع يوم 17 فبراير المقبل، فيما تأتي رابع مناقصات الوزارة الحالية، لتشمل إنشاء وإنجاز الطريق الجديد الرابط بين مدينة الشارقة ومنطقة دبا الحصن «مرحلة أولى»، وتم تحديد تاريخ فتح مظاريف هذا المشروع في 19 يناير الجاري.

تميز

وتسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل مستمر إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطريق في دولة الإمارات، والتي تخدم العديد من المناطق، خصوصاً أن الدولة تمتلك أفضل شبكة طرق على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يأتي ترتيبها ضمن أفضل 7 دول في مؤشر جودة الطرق.

توسع عمراني

وتعكس هذه المشروعات المتسارعة حرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه الشبكة الكبيرة من الطرق، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور خصوصاً في المنطقة الشرقية ورأس الخيمة اللتين تشهدان حركة تنموية وسياحية كبيرة، تنعكس إيجاباً على المواطنين في هذه المناطق.

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