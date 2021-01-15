640 مسكناً وزعتها «محمد بن راشد للإسكان» خلال 2020

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

وزعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، 640 مسكناً خلال العام الماضي، وتنوعت المساكن بين 459 مسكناً من فئة المنح، و13 شقة سكنية، ومسكن واحد كمساعدة مالية، فضلاً عن 9 ضمن فئة إيجار مسكن، و145 قرض مسكن، و13 شراء مسكن. وتوفر المؤسسة هذه الخدمات، لتتناسب وتطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، لتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش والحياة الكريمة.

وتوفر المؤسسة، العديد من الخدمات السكنية للمستفيدين من خدماتها، مثل منحة المسكن الجاهز للمتعامل، والتي تتيح الحصول على منحة مسكن جاهز، ضمن مشاريع المجمعات الإسكانية التي تشرف على بنائها المؤسسة، دون مقابل مالي، وتتطلب هذه الخدمة اشتراطات، مثل: «ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز من أي جهة حكومية، سواءً كانت اتحادية أو محلية، كما أنه في حالة منح المواطن مسكناً جاهزاً، يتم التنازل عن قطعة الأرض السكنية الخالية الممنوحة سابقاً، والانتقال إلى المسكن خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استلام المسكن الحكومي، فضلاً عن وجود تعهد خطي، بعدم تأجير المسكن الحكومي للغير، أو استخدامه لأي غرض آخر غير السكن الخاص».

منحة

وتقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، منحة مساعدة مالية، التي تتيح للمتعامل الحصول على منحة المساعدة المالية، بقيمة لا تتجاوز 750 ألف درهم، لمن لهم قطع أراضٍ سكنية خالية، فيما تتطلب اشتراطات مثل: «ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز من أي جهة حكومية، سواءً كانت اتحادية أو محلية، وأن تكون المستفيدة الأنثى أرملة، أو مطلقة ولديها ابن أو أكثر، شريطة أن تثبت إعالتهم أو حضانتهم، بحكم صادر من المحكمة المختصة، وأن تكون من مواطني الدولة، وتحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من دبي».

معايير أمان

وتتيح منحة صيانة وإضافة وإحلال، الحصول على منحة لصيانة المسكن القائم، أو الإضافة أو الإحلال الجزئي والكلي دون مقابل مالي، فيما يجب توفير بعض الاشتراطات، ومن بينها: «أن يكون المسكن حكومياً أو مقاماً على أرض منحة حكومية، وأن يكون مقدم الطلب من فئة ذوي الدخل المحدود، وألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار تجاري أو صناعي أو زراعي، أو مسكن قائم يناسب أسرته، أو أراضٍ خالية خلاف سكنه، وأن يكون المسكن مخصصاً لإقامة مقدم الطلب أو أفراد أسرته، ويرفض طلبه إذا كان المسكن مؤجراً كلياً أو جزئياً، فيما تشمل الاشتراطات كذلك، ألا يقل العمر الإنشائي للمسكن عن 10 سنوات من تاريخ الإنجاز، فيما يجوز تقديم خدمة منحة الصيانة وبناء إضافة لمسكن مقدم الطلب، الذي منح قطعة أرض سكنية خالية أخرى».

مزايا

وتتميز جميع مساكن المؤسسة بالخصوصية والتصميمات المختلفة، التي تلبي متطلبات الأسرة الإماراتية، وتضمن إمكانية التوسع حسب احتياجات المواطنين، وتتنوع واجهات المساكن للمشروعات المتعددة، التي تنفذها المؤسسة، بين الطرز الإسلامية والأندلسية والمحلية والحديثة، كما أن المساكن يتم تصميمها وفق المعايير العصرية الحديثة، مع مراعاة مختلف الأذواق، وتسعى المؤسسة إلى تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها، من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة، والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية، كما أنها مزودة بكافة أدوات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، ويتم ربطها بكاشفات دخان، وأجهزة ذكية، ترسل الاستغاثة إلى غرفة عمليات الدفاع المدني.

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