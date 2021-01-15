رئيس وأعضاء «غرفة الشارقة» يتلقون الجرعة الأولى

المصدر: الشارقة- البيان

تلقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وعدد من الموظفين الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مركز إكسبو الشارقة، وذلك في إطار التعاون بين الغرفة وإدارة الطب الوقائي بالشارقة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة أن تلقي التطعيم يعد خطوة هامة في طريق عودة الحياة إلى طبيعتها، معربين عن شكرهم وامتنانهم لكافة الأبطال في خط الدفاع الأول من الأطباء والطواقم التمريضية على جهودهم المقدرة.

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