27 موقعاً تقدم اللقاح في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد محمد الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية تخصيص 27 موقعاً في إمارة الشارقة، يتم من خلالها تقديم لقاح (كوفيد 19)، إضافة إلى تشغيل مراكز كبرى، مثل إكسبو، الذي يستقطب يومياً ما بين 3500 – 4000 شخص، وضاحية مغيدر وضاحية البستان وقاعة البيت متوحد وجامعة كلباء وضاحية دبا الحصن.

وذلك بهدف استقبال أكبر عدد من المراجعين الراغبين في تلقي اللقاح، داعياً كل أفراد المجتمع إلى أخذ اللقاح في تلك المراكز.

إقبال

وشهد مركز إكسبو بالشارقة المخصص لتطعيم (كوفيد 19)، صباح أمس، إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين، الذين حصلوا على موعد مسبق للتطعيم ومن ضمن الفئات المحددة للمرحلة الأولى من الحملة، والتي تستهدف كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 عاماً، إضافة إلى مرضى الأمراض المزمنة وخط الدفاع الأول والعاملين في المناصب الحيوية في الإمارة.

وأكدت الدكتور هيفاء حمد فارس، استشارية طب أسرة رئيسة قسم البرامج بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة عملت على توفير اللقاح والتوسع في المواقع الخارجية في مختلف مناطق الدولة، ومن بينها مركز إكسبو الشارقة، والذي يعمل من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع، مبينة أنه يتم تقييم حالات المراجعين من قبل الفريق الطبي المتخصص الموجود في المركز، وتعطى الجرعة الأولى ثم الثانية بعد 21 يوماً.

وقال محمد إبراهيم خليل إن ما دفعه لأخذ اللقاح هو الحفاظ على المجتمع، حيث إن التطعيم يعزز الوقاية من الأمراض، ولذلك فإن المصلحة الشخصية والعامة تقتضي الالتزام بحملة «ليكن خيارك التطعيم».

وأكد عصام حسن أن أخذ اللقاح يحقق ما خططت له القيادة الرشيدة لتخطي الأزمة بشكل كلي، حيث إن «الوقاية خير من العلاج».

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