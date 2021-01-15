غرفة عجمان تدعو أعضاءها إلى المشاركة في حملة التطعيم

المصدر: عجمان- البيان

دعت غرفة تجارة وصناعة عجمان، أعضاءها من المنشآت، إلى المشاركة في حملة التطعيم الوطنية بلقاح كوفيد 19، تحت شعار #يداً _بيد_ نتعافى، والتي أطلقتها الإمارات لمواصلة التعافي من فيروس «كورونا»، وعودة الحياة إلى طبيعتها، من خلال توفير اللقاح مجاناً، عبر المراكز الصحية المعتمدة للمواطنين والمقيمين.

وأكد عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، على أهمية استجابة الشركات والمصانع في الحملة الوطنية للتطعيم، باعتبار ذلك واجباً وطنياً، ومسؤولية مجتمعية على المؤسسات والأفراد، موضحاً أن الحملة وفرت اللقاح مجاناً في كافة المراكز الصحية بالدولة، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الصحية الخاصة، وتتوفر مراكز تقديم اللقاح في إمارة عجمان بـ «قاعة البيت متوحد بعجمان، مركز الحميدية الصحي، مركز مشيرف الصحي، مركز المنامة الصحي، مركز مزيرع الصحي، مستشفى أمينة، مستشفى السعودي الألماني، مستشفى ثومبي الجامعي، وبرايم ميديكال سنتر أي جي إم ذ.م.م»، كما وفرت منطقة عجمان الطبية، مركزاً جديداً لإعطاء لقاح كوفيد 19، في الجمعية الهندية في منطقة الجرف الصناعية.

وأشاد بجهود القطاع الطبي، لتصبح الإمارات الثانية عالمياً بين قائمة أكثر الدول تطعيماً للسكان، كما تعد الإمارات من أوائل دول العالم، التي وفرت اللقاح، الأمر الذي يؤكد جهود القيادة الرشيدة في الاهتمام بالصحة العامة، والتعامل الأمثل لمواجهة الجائحة العالمية.

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