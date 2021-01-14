مدير منطقة الفجيرة الطبية: تقديم لقاحات كوفيد لكبار المواطنين في منازلهم

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي، تصوير ــ زيشان احمد

كشف الدكتور محمد عبدالله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية لـ "البيان" أن مختلف مواقع تلقي لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19)، بإمارة الفجيرة تشهد إقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن المراكز تعمل في ظل إجراءات ومعايير عالية لضمان صحة وسلامة المراجعين، حيث يحرصون على سياسة التباعد الاجتماعي لحماية المتواجدين في المكان، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقدم كافة التسهيلات لتلقي كافة الأفراد للقاح ضد كوفيد بكل يسر وفي ظل تدابير عالية من السلامة، موضحاً بتوفير لقاح كوفيد 19 لكبار المواطنين في منازلهم للذين يتعذر عليهم الوصول للمراكز الصحية المعتمدة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح أن جميع المراكز مزودة بأفضل الأجهزة حيث يشرف على عملية اللقاح كادر طبي وتمريضي وفني مؤهل ومدرب، وان على الراغبين بتلقي اللقاح مراجعة المراكز الصحية المعتمدة شرط عدم وجود حالة أو أعراض معينة تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص.

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