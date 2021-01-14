فيديو .. ضبط سائقين متهورين استعرضوا على شارع الإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نشرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر مقطع فيديو يظهر سائقين متهورين أثناء استعراضهم على شارع الإمارات، مؤكدة ضبط السائقين وإلقاء القبض على الشخص الذي قام بنشر الفيديو.

وأضافت الوزارة أنه تم حجز المركبات وتحويل الأشخاص إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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