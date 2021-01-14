إقبال الجمهور على التطعيم بلقاح "كوفيد19" في مراكز عجمان

المصدر: عجمان ــ اسامة أحمد

شهدت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة عجمان إقبالاً من كافة أفراد المجتمع للتطعيم بلقاح "كوفيد 19" واستقبلت المراكز يوم الأربعاء الماضي 5200 شخص، كما شهدت مراكز الصحية منذ صباح اليوم زيادة الاقبال من أفراد المجتمع بهدف أخذ اللقاح وسط إجراءات احترازية ووقائية وتخصيص أماكن خاصة بالسيدات وأخرى للرجال وتعمل فرق ميدانية لزيارة كبار السن وأصحاب الهمم في منازلهم، وزيارة المقار الحكومية والفنادق، كما ستقوم فرق التطعيم بإعطاء اللقاح لطلبة الجامعات بعد أسبوعين بهدف تعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع والسيطرة على الوباء في ظل جائحة كورونا العالمية.

إقبال الجمهور

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية لـ (البيان) هنالك إقبال وتفاعل كبيرين من جميع أفراد المجتمع لأخذ لقاح " كوفيد 19 " في جميع المراكز المخصصة لاستقبال الجمهور في إمارة عجمان والتي يبلغ عددها ستة مراكز وهي تشمل كلا من الحميدية، المنامة، مزيرع، مشيرف، ومقر الجمعية الهندية وقاعة البيت المتوحد، لافتا انه تم يوم أمس تطعيم 5200 شخص في جميع المراكز مع تزايد الأعداد.

وأشار إلى أنه سوف يتم افتتاح مركز جديد يوم الأحد المقبل في قاعة التنمية الاجتماعية بهدف توسيع الأماكن الخاصة بإعطاء اللقاح واستيعاب جميع الراغبين لعملية التطعيم، موكداً أهمية الأمر لحماية المجتمع وتعزيز المناعة العامة لاسيما للفئات كبيرة السن وأصحاب الهمم والمصابين بالأمراض المزمنة.

وذكر الشامسي أن هنالك 4 فرق عمل ميدانية تقوم بإجراء عملية التطعيم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمصابين بالأمراض المزمنة في منازلهم من أجل حمايتهم وتعزيز مناعتهم ضد وباء كورونا المستجد، إضافة إلى زيارة الدوائر والمؤسسات الحكومية وتقديم التطعيم للموظفين كسبا لوقتهم، كما سيتم توفير التطعيم للعاملين في الفنادق.

وأكد الشامسي أن منطقة عجمان الطبية سوف تكثف جهودها بهدف الوصول لأكبر عدد من أفراد المجتمع وتطعيمهم، لافتا انه تم تطعيم 60 شخصا من اصدقاء كبار السن والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع كبار السن، مشيرا الى ان توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم اللقاح لجميع افراد المجتمع الذين يبلغ عمرهم فوق18 سنة، بهدف الوصول الى التعافي بين الجميع.

حماية المجتمع

ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة ابراهيم المرزوقي، مديرة الرعاية الصحية الاولية في عجمان، سير العمل على قدم وساق في جميع المراكز المخصصة لتطعيم كافة افراد المجتمع وتطبيق اجراءات احترازية ووقائية لحماية افراد المجتمع، موضحة بان رحلة المتعامل تبدأ من الاستقبال عبر الاطقم الفنية ويتم طرح اسئلة عن موانع التطعيم وفي حالة وجود اسباب تستوجب مقابلة الطبيب يتم تحويلها وخلاف ذلك يتم تطعيم الأشخاص بأسرع وقت وخلال خمس دقائق دون الحاجة الى تسجيل مسبق ويطلب احضار الهوية.

وذكرت ان التطعيم يتم عن طريق جرعتين تعطى الأولى وتليها الثانية بعد 21 يوما والعمل في المراكز الصحية يبدأ من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية والنصف مساء والفترة الثانية من الساعة الخامسة الى العاشرة مساء، لافتة الى أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية مع أخذ اللقاح وضرورة لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين والتعقيم المتواصل.

ودعت كافة أفراد المجتمع للإسراع وأخذ التطعيمات الخاصة "بكوفيد19 "من اجل تعزيز مناعتهم وحمايتهم من الاثار السالبة للوباء، مؤكدة على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة لحماية المجتمع وتوفير اللقاحات مجانا للجميع بغرض حماية صحة وسلامة المجتمع.

الصحة العامة

واشاد عدد من افراد المجتمع بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في استقبال الجمهور وسرعة الاجراءات ووصول الفرق الميدانية الى مقار الشركات والمؤسسات العامة في الامارة، وقال وائل أحمد البسيوني، الحمد الله اخذت اللقاح الخاص " بكوفيد19"، مشيرا أنه أحس براحة نفسية بعد عملية التطعيم، داعيا جميع افراد المجتمع للإسراع واجراء عملية التطعيم وحماية صحتهم وصحة الاخرين.

ومن جهتها، اكدت أم أحمد على أهمية التطعيم لجميع افراد المجتمع، مشيرة إلى انها حرصت على الذهاب الى مركز الحميدية الصحي لأخذ الجرعة الاولى وان الاجراءات الخاصة باستقبال الجمهور سلسة ، كما ان عملية التطعيم لا تأخذ وقتا طويلا .

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