مواطن يبلغ من العمر 97 عاماً يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقى المواطن نخيره عبيد سعيد الظاهري الذي يبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» في مركز نعمة الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وتعليقاً على ذلك قال ابنه:«والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة أبوظبي».

وأضاف:«قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعه الأولى للتطعيم». وأوضح:«من تجربتي مع الوالد، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم «كوفيد-19» لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات».

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