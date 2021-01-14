إقبال كبير للحصول على لقاح كورونا برأس الخيمة
شهدت مراكز تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا في رأس الخيمة مجاناً، ارتفاع أعداد المتقدمين للحصول على التطعيم.
وأكد المراجعون أن مبادرات ورسائل القيادة الرشيدة كانت كفيلة ببث الثقة بين أفراد المجتمع في الحصول على اللقاح، حيث عودتنا القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دائماً على عدم التفريق بين جنسية من يعيش على أرض الدولة، فالجميع أسرة واحدة داخل بيت الإنسانية والسعادة.
إقبال كبير للحصول على #لقاح_كورونا بـ #رأس_الخيمةhttps://t.co/sq5ncJNteR#اخترت_التطعيم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/r5FjlS8N85— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 14, 2021
تعليقات