إقبال كبير للحصول على لقاح كورونا برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

شهدت مراكز تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا في رأس الخيمة مجاناً، ارتفاع أعداد المتقدمين للحصول على التطعيم.

وأكد المراجعون أن مبادرات ورسائل القيادة الرشيدة كانت كفيلة ببث الثقة بين أفراد المجتمع في الحصول على اللقاح، حيث عودتنا القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دائماً على عدم التفريق بين جنسية من يعيش على أرض الدولة، فالجميع أسرة واحدة داخل بيت الإنسانية والسعادة.

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