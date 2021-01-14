شؤون مواطني عجمان يقدم لقاحات كوفيد19 لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم

المصدر: وام

أطلق مكتب شؤون المواطنين بعجمان حملة لتقديم اللقاح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين أنه سيتم تقديم خدمة اللقاح في المنزل للفئات المذكورة عبر طواقم طبية متحركة تصل للمنازل، مشيرا إلى أن المكتب ينظم الحملة بالتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز سعادة المتعاملين بوزارة تنمية المجتمع في إمارة عجمان، ومركز عجمان للاتصال ليقوم بدوره في تقديم خدمة التسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرقم المجاني 80070.

وقالت مريم المعمري المدير التنفيذي للمكتب إن تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار الحرص على سلامة هذه الفئات، ولتخفيف العبء عنهم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتواء تداعياته واضراره على جميع أفراد المجتمع.

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