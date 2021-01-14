إقبال كبير على تلقي "لقاح كورونا" في قاعة البيت متوحد بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت قاعة البيت متوحد بإمارة الفجيرة إقبالاً كبيراً من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة لتلقي اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19»، الذي عكس وعي واهتمام الجمهور بأهمية أخذ اللقاح أولا دعماً لجهود الدولة في مواجهة الجائحة، وحرصاً منهم على حماية أنفسهم، ومن حولهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث حرص المشرفون في المكان على تنظيم عملية الدخول بطريقة تتبع أعلى معايير السلامة والوقاية والتزموا بأمر التباعد الامن لتلقي اللقاح بكل طمأنينة.

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