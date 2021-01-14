بالفيديو .. شرطة أبوظبي تحدد 8 إجراءات لسلامة السائقين أثناء الضباب

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي السائقين لاتباع 8 إجراءات مهمة تضمن سلامتهم أثناء تشكل الضباب وبأربع لغات هي العربية والانجليزية والاوردو والملاليم وهي التقليل من سرعة المركبة والقيادة بحذر والتقيد بالسرعات المحددة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية وزيادة مسافة الأمان مع استخدام الأضواء المنخفضة للمركبة والاسترشاد بالعلامات الأرضية للطريق والالتزام بخط السير مع عدم التجاوز وعدم استخدام الإشارات التحذيرية الرباعية إلا في الحالات الطارئة وإيقاف المركبة في أقرب موقف آمن في حال انعدام الرؤية والابتعاد بمسافة كافية عن نهر الطريق ومن ثم تشغيل الأضواء التحذيرية.

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