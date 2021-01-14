"الصحة" تحذر من منتج طبي لاحتمالية تلوثه بالبكتيريا

المصدر: دبي -عماد عبدالحميد

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج طبي، لاحتمالية تلوثه بالبكتيريا، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتخاذ اللازم بشأنه.

وتفصيلاً أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً وجهته إلى كافة الجهات الصحية بالدولة، تحذر من عدد من التشغيلات الطبية للمنتج الطبي " Paroex®️ Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse USP, 0.12%" لاحتمالية تلوث المنتج ببكتيريا " Burkholderia Lata"، ما قد يعرض صحة مستخدميه للخطر.

وحسب الوزارة تحمل التشغيلات المتأثرة من الدواء كود " 1789p و 1788p" وجميع التشغيلات التي تحمل تاريخ صلاحية من تاريخ 31-12-2020، وحتى تاريخ 30-9-2022.

وأكدت الوزارة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سحب المنتج في حال توفره.

وطالبت مستخدميه بالتواصل مع الوزارة عبر الرابط PV@moh.gov.ae، في حالة حدوث أية أعراض جانبية والابلاغ عنها.

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