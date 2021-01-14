تزويد مستشفى «التداوي» الجديد في دبي بأحدث معدات الرعاية

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرص دبي على التوسع في منظومتها الصحية، وتوفير أرقى خدمات الرعاية الطبية، وفق أعلى المعايير العالمية لجميع أفراد المجتمع، وبأحدث التقنيات العالمية، وقّعت «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية»، وشريكها «أبوظبي الدولية للخدمات الطبية»، أمس، اتفاقية شراكة مع «مجموعة التداوي للرعاية الصحية»، لتزويد أول مستشفى تعتزم المجموعة افتتاحه في منطقة «أم رمول» بدبي، خلال هذا العام، بأحدث معدات التصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير التشخيصي، من جنرال إلكتريك.وسيوفر المستشفى الذي يضم 100 سرير، مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، التي تشمل مختلف التخصصات الطبية والعلاجية.

وسيزود المستشفى بأحدث معدات الرعاية الصحية التخصصية للحالات الحرجة، ومعدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، حصرياً، من «جنرال إلكتريك»، و«أبوظبي للخدمات الطبية»، خلال الأشهر المقبلة. وستعمل الشركتان على توسيع نطاق الخبرات في المستشفى، بالاعتماد على معدات الرعاية الصحية المتقدمة التي يضمها، ويمكن ترقيتها لمناسبة احتياجات المستشفى. وستقوم الفرق المتخصصة بالصيانة والتشغيل في الشركتين بتوفير الدعم الكامل لأطباء مجموعة التداوي، على مدار الساعة.

وقّعت الاتفاقية بحضور: مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة التداوي، وكاثرين إسترامبس الرئيس والمدير التنفيذي لجنرال إلكتريك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ووقّع الاتفاقية كل من: د. حيدر الزبيدي الرئيس الطبي لمجموعة التداوي، ونائل الدباغ مدير عام جنرال إلكتريك للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتامر عقل مدير عام شركة «أبوظبي الدولية للخدمات الطبية».

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر: «ينصبّ تركيزنا في مجموعة التداوي للرعاية الصحية، على دعم صحة وسلامة المجتمعات، عبر سعينا الدائم للتميز في كافة أعمالنا. فإلى جانب فرق عملنا، التي تضم نخبة من خبراء الرعاية الطبية، ونهجنا الذي يضع المرضى في المقام الأول، نؤمن بأن التقنيات المتطورة التي توفرها (جنرال إلكتريك للرعاية الصحية)، ستشكل عاملاً إضافياً لتميز المستشفى الأول للمجموعة».

وقال د. حيدر الزبيدي: «يسرنا التعاون مع (جنرال إلكتريك)، من خلال هذه الاتفاقية، التي تقدم نموذجاً هاماً للشراكات البنّاءة، ونثق بأن توفير التجهيزات الطبية المتطورة، سيكون داعماً قوياً لمساعي هيئة الصحة في دبي، الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وتحسين النتائج المحققة للمرضى في الدولة».

شراكة استراتيجية

وأوضح نائل دباغ: «تمتلك مجموعة التداوي للرعاية الصحية، رؤية واضحة، تنص على تطوير واحد من أفضل المستشفيات في المنطقة، وتمضي قدماً نحو تحقيق هذا الهدف. فقد أسست فريقاً يضم نخبة من خبراء الرعاية الصحية، وأبرمت شراكة استراتيجية، مع أحد كبار مزودي الرعاية الصحية في إسرائيل، واستثمرت في أحدث المعدات الطبية في السوق».

وأكد تامر عقل: «يسعدنا التعاون مع مجموعة التداوي للرعاية الصحية، ودعمها في مشروع مستشفاها الأول، في منطقة أم رمول».

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