غباش: الإمارات مستمرة في تعزيز التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز التنمية المستدامة وضمان تحقيق تحول إيجابي في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال: «لعل ما يؤكد ذلك على المستوى المحلي والإقليمي تحقيق الدولة العديد من الإنجازات والسبق في أن تكون أول دولة عربية تبدأ في تشغيل محطة للطاقة النووية السلمية، وهو إنجاز جاء تتويجاً للتكامل بين جهود تنظيمية وتشريعية متنوعة لغايات ضمان استدامة المحافظة على البيئة، ولمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومئوية الإمارات 2071».جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الدورة السادسة من منتدى «مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2021» أمس عبر تقنية الاتصال المرئي الذي يعقد تحت عنوان «دور المشرعين في أجندة التنمية المستدامة للطاقة بعد كوفيد 19»، ضمن أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وأضاف ان الإمارات عملت بشكل فعال نحو الاستفادة من كافة إمكانات الموارد الشمسية من خلال مشاريع عديدة، ومنها مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع مجمع نور أبوظبي.

دور محوري

قال معالي صقر غباش: إنه من منطلق ما أكدناه من عزم الإمارات وتصميمها على مواصلة دورها المحوري فيما يخدم التنمية المستدامة للطاقة؛ فإن المجلس الوطني الاتحادي، بوصفه السلطة التشريعية في الدولة، يتفهم تماماً الدور المنوط به في تناول تشريعات الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والنظيفة على النحو الذي تستلزمه تلك التشريعات من عمق في الدراسة، وشمولية في الرؤية والبحث، ودقة وسرعة في الإنجاز.

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