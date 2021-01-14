محمد الشرقي يؤكد ضرورة تعزيز التوعية البيئية

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة.. الاجتماع الدوري الثاني لأعضاء مجلس الإدارة، الذي تمت خلاله مناقشة مقترح الموازنة التقديرية لهيئة البيئة للعام الجاري، واستعراض آلية دمج أقسام البيئة في بلدية الفجيرة وبلدية دبا والمشاريع البيئية المقترحة، والتي تخدم الأجندة الوطنية للإمارات لتعزيز التنمية المستدامة 2030.

ركيزة

وأكد سموه ضرورة تعزيز التوعية البيئية التي تخدم الأجندة الوطنية للدولة، وتتماشى مع التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تبني ممارسات مستدامة بيئياً باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير العمل البيئي المشترك.

وأوضح سموه أن إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تسعى إلى تطبيق الإجراءات الحمائية للبيئة من خلال الحفاظ على بيئة سليمة وخالية من التلوث، مشيراً إلى أهمية إصدار التشريعات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الآثار السلبية ضد البيئة والحفاظ عليها.

واطلع سمو ولي العهد على الهيكل التنظيمي للهيئة الذي يخدم الهياكل اللامركزية، معتمداً المهام والمسؤوليات الجديدة الخاصة بالهيكل، إلى جانب إقرار الموازنة التقديرية والموافقة على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الهيئة يترأسها عضو مجلس إدارة منتدب.

حضر الاجتماع سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وأعضاء مجلس إدارة هيئة البيئة، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، والمهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس سعيد علي بن عواش.

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