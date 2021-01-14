افتتاح مسجد عبيد القطامي السويدي في حتا

المصدر: دبي - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مسجد عبيد القطامي السويدي، رحمه الله، في حتا، والذي شيّد على نفقة المتبرع محمد عبيد القطامي، وأعيد بناؤه عام 2020 على نفقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.وتم افتتاح المسجد بعد صلاة الظهر بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، إلى جانب محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، وبطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، ومدير إدارة المراكز الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وثمن الشيباني دور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في متابعاته الدائمة واهتمامه المتواصل في دعم مختلف مجالات الخير، حيث امتدت إلى تشييد بيوت الله.

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