«بريد الإمارات» تضيف إسرائيل إلى شبكة عملياتها

المصدر: دبي - وام

أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها، حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها «بريد إسرائيل» لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديد.

وقال عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: «حرصت مجموعة بريد الإمارات على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية بإضافة دولة إسرائيل، وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين الإمارات وإسرائيل وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر وتشكل تجسيداً للرؤية التقدمية لكلتا الدولتين، كما ستثمر الشراكة مع بريد إسرائيل عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع».

ويمكن لمتعاملي دولة الإمارات استخدام الخدمات البريدية والدولية المتميزة إلى إسرائيل.

وتتوفر الخدمات البريدية حالياً للعديد من الدول بما في ذلك الخدمات الدولية المميزة إلى أكثر من 190 وجهة، ومع استمرار تأثير جائحة «كوفيد 19» على السفر والعمليات الدولية يواصل بريد الإمارات العمل مع شركائه على استئناف الخدمات البريدية إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات.

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