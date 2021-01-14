بدء حملة التطعيم في «العدل»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبادرة للتطعيم المجاني ضد (كوفيد 19)، والتي استهدفت من خلالها كافة أعضاء السلطة القضائية، وموظفي الوزارة، وشهد اليوم الأول إقبالاً من قبل الجميع، حيث توافد أعضاء السلطة القضائية والموظفون في دار القضاء بالفجيرة، منذ الصباح، لأخذ اللقاح. وأوضحت الوزارة، أن المجال مفتوح أمام الجميع لأخذ اللقاح بالمجان، انطلاقاً من حرص الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الموظفين والمراجعين، وكذلك المساهمة في الجهود الوطنية الشاملة، لتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وتوفير كل ما من شأنه تعزيز مكتسبات الوطن، وحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

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