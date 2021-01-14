قاعات مجهزة لتطعيم موظفي شرطة عجمان

المصدر: عجمان- البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان القاعات المجهزة في مركز تدريب الشرطة، لتطعيم موظفي الشرطة بلقاح «كوفيد 19»، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان في مواجهة «كورونا»، والانتصار عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح، تضامناً مع الحملة المنظمة على مستوى الدولة لتلقي اللقاح تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، وتلبية للتوجه الحكومي في تلقي اللقاح والتحفيز لاختيار التطعيم.

وأثنى القائد العام لشرطة عجمان على جميع الموظفين، الذين استجابوا للحملة وحيَّا فيهم شعورهم بالمسؤولية المجتمعية، والذي بدوره يعزز جودة الحياة ويدعم حماية الإنسان، مؤكداً ضرورة دعم جهود المكافحة بتعزيز توعية الجمهور بأهمية أخذ اللقاح، وذلك في ظل تأكيد فعالية اللقاح بنسبة عالية.

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