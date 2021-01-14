134768 جرعة من اللقاح قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 134768 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2588 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 213149 حالة.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3362 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 239587 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 723 حالة. ‌‎ ‎

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