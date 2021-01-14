3000 طالب وموظف في«التقنية» تلقوا اللقاح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بدأت كليات التقنية العليا تنظيم حملة متكاملة لتطعيم موظفيها والطلبة ضد فيروس «كورونا»، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة. وبلغ عدد الحاصلين على التطعيم حتى الآن قرابة 3 آلاف، حيث انطلقت الحملة خلال الأسبوعي الجاري على مستوى فروع الكليات بإمارة أبوظبي، على أن يتم التوسع في الحملة وفق خطة لتشمل باقي الفروع للكليات على مستوى الدولة.

وأوضح عدنان المنصوري مدير تنفيذي الخدمات العامة في كليات التقنية العليا،أن الكليات توجهت لإطلاق حملة لتطعيم الموظفين والطلبة وكذلك موردي الخدمات وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ودعماً لجهودها في تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع في ظل الجهود الوطنية المبذولة نحو مرحلة التعافي، مشيراً إلى أهمية هذه الحملة بالنسبة لمؤسسات التعليم وخاصة كليات التقنية التي تمثل أكبر مؤسسة للتعليم العالي التطبيقي بالدولة ولديها 16 فرعاً في مختلف الإمارات ونحو 23 ألف طالب وطالبة وأكثر من ألفي موظف. وأضاف أن توفير التطعيم داخل الكليات يشجع ويسهل على الموظفين والطلبة الحصول عليه وسيدعم بيئة الصحة والسلامة خاصة مع توجه الكليات إلى رفع نسبة الحضور الطلابي لديها إلى 50% مع الفصل الدراسي الحالي.

وأكد المنصوري أن الكليات مستمرة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وضرورة إبراز نتيجة فحص سلبية (فحص كوفيد 19 مسحة الأنف PCR) عند دخول الكليات لأي موظف أو طالب غير حاصل على اللقاح أو حاصل على الجرعة الأولى فقط من اللقاح.

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