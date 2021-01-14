«الشؤون الصحية» في «الوطني» تناقش مشروع قانون «الموارد الوراثية»

المصدر: دبي- البيان

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين، عقدتهما في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة موزة محمد العامري، وأحمد بوشهاب السويدي. كما حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة، سلطان عبدالله الحبسي وكيل الوزارة بالوكالة، وصلاح عبدالله الريسي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعيها على الأوراق الفنية لمشروع القانون، وناقشت مقترح تعديلات بعض بنوده، التي تم التباحث والتشاور والتوافق بشأنها مع ممثلي الوزارة.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية، والحد من استنزافها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز