عزة النعيمي تطلع على الخدمات الطبية والعلاجية في مستشفى أمينة

المصدر: عجمان - وام

زارت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مستشفى أمينة للاطلاع على الخطة الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية في تقديم الخدمة العلاجية المتميزة. وتفقدت الشيخة عزة الأقسام والعيادات والمرافق المختلفة التابعة للمستشفى، واطلعت على أسلوب العمل وأهم الممارسات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمرضى وعلى سرعة الأداء في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي أن مستشفى أمينة يعتبر نموذجاً مشرفاً يحتذى به لما يقدمه من دور فعال للمجتمع ورؤيته المستقبلية في التطوير وفتح آفاق جديدة للخدمات العلاجية وتقديم الدعم للطلبة لتأهيلهم عملياً، كما يستفيد منتسبو مؤسسة حميد الخيرية من المبادرات الإنسانية التي يتعهد بها المستشفى، فضلاً عن قدرتها على تخطي الصعاب ومزاولة أعمالها بمهارة واقتدار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز