إطلاق برنامج جودة الحياة لموظفي «الصحة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «جودة الحياة والرفاه النفسي» لموظفيها بالتعاون مع شركة «جونسون آند جونسون» الذي يستمر لمدة 15 أسبوعاً، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط الوزارة الرامية لترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل، من خلال نماذج لبعض الطرق والأساليب المعززة للصحة النفسية وجودة الحياة، بما يسهم بزيادة إنتاجيتهم وبالتالي رفع نسبة رضا المرضى والمتعاملين وإسعادهم.

وتم وضع خطة البرنامج بعد استخلاص نتائج استبيان جودة الحياة لموظفي الوزارة بمشاركة أكثر من 352 موظفاً، ويتضمن البرنامج 5 وحدات تدريبية لمحاور عدة ومنها الذكاء العاطفي والقدرة على التكيف، وتعزيز اليقظة والتأمل الواعي في الأزمات من خلال الحفاظ على التوازن الذهني، بالإضافة إلى محور أهمية الأسرة كمصدر للقوة الإيجابية، والتركيز على اللياقة البدنية واتباع أنماط صحية لضمان الصحة والعافية مدى الحياة، والحرص على النوم الصحي والعافية الغذائية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المحافظة على الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة للموظفين من أولويات الوزارة، للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية وتحسين الكفاءة، لأن الكوادر البشرية هي الثروة الأساسية والطاقة الحيوية التي تدعم تطور العمل وتعزّز روح الفريق الواحد والولاء المؤسسي والاندماج والمشاركة، من خلال هذا البرنامج الذي يوفر مجموعة من الأدوات والتطبيقات العملية المبنية على أسس علمية؛ لتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة في بيئة العمل، والتركيز على التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والاجتماعية.

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