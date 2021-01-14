نقل القاعة الزرقاء في مركز تقييم «كوفيد 19» بأبوظبي إلى «الروضة الصحي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، انتقال القاعة الزرقاء في مركز تقييم كوفيد 19 المتميز في أبوظبي، إلى مركز الروضة الصحي.

ويقدم المركز، الذي تديره «الخدمات العلاجية الخارجية»، إحدى منشآت شركة «صحة»، خدماته حصرياً، للأشخاص الذين كانت نتيجة فحص كوفيد 19 الخاصة بهم إيجابية.

وتعد القاعة الزرقاء، إحدى أربع قاعات في مركز تقييم كوفيد 19 المتميز، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2020، كأول مركز مخصص لمن تكون نتيجة فحصه إيجابية، حيث أدى دوراً محورياً في التصدي لفيروس «كورونا» المستجد، والحد من انتشاره، ويعد إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية، المخصصة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من انتشاره، حيث يمكّن تلك الفئة من إجراء الفحوصات اللازمة، والتقييم الطبي، وتحديد الخطوات التالية بسهولة ويسر، على أيدي فرق طبية ومتطوعين مدربين.

رسالة نصية

وتبدأ رحلة المراجع في مركز الروضة الصحي، عند استلام رسالة نصية قصيرة، بأن نتيجة فحص مسحة الأنف إيجابية، إذ يتعين على المراجع، التوجه إلى مركز الروضة الصحي، حيث يتم تسجيله في نظام سلامتك الطبي، وقياس مؤشراته الحيوية، وتقييم حالته، وفي حال كان لدى المراجع أعراض، أو كان مخالطاً لحالة إيجابية، يتم تجهيزه للعزل المنزلي، من خلال ارتداء السوار الإلكتروني، أو نقله إلى مرافق العزل.

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