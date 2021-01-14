تكريم الفائزين في «صيف بلا فراغ»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، حفل تكريم الفائزين بمسابقات صيف بلا فراغ «الافتراضية» 2020، التي نظمتها الجمعية لطلبة وطالبات المدارس والأندية والمراكز الصيفية على مستوى الدولة من سن 7 إلى أقل من 18 سنة، وذلك بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، والتي تشمل مسابقات الرسم، والتوعية الذكية، والباحث الواعد، والتصوير الفوتوغرافي الرقمي، والإعلامي الصغير، وصديق المكتبة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن جمعية توعية ورعاية الأحداث حرصت منذ إنشائها على تنظيم هذه البرامج الثقافية والإبداعية، التي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة، والتي تركز على توفير كل سبل الرعاية الاجتماعية للنشء على مدار العام، وفي العطل الصيفية على وجه الخصوص، من أجل حماية الشباب من الانحراف، واستخراج مواهبهم وتفريغ طاقاتهم بما ينفعهم ويُفيدهم، ويقيهم من الدخول في دوامة الفراغ، التي قد تؤدي بهم إلى الجنوح والانحراف.

كما أشار معاليه إلى أن لدى الجمعية الكثير من الخطط والبرامج المستقبلية التي ستركز على الحداثة، ولغة العصر خصوصاً في ما يتعلق بالبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيشكل قفزة نوعية في مسابقات صيف بلا فراغ في السنوات المقبلة. وعبّر معاليه عن سعادته بالنتائج التي حققها الطلبة الفائزون، ودعاهم في كلمة وجهها إليهم إلى الاستمرار بهذا النهج والحماس لتحقيق أفضل النتائج، واصفاً إياهم بأنهم «أبناء زايد»، الذين سيفتخر الوطن بإنجازاتهم، مشيداً في الوقت ذاته بكل القائمين على تنظيم الجائزة، ووجه الشكر إلى هيئة آل مكتوم الخيرية، على رعايتها ودعمها المتواصل لأنشطة الجمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز