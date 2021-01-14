«كهرباء دبي» تفوز بـ 8 جوائز في «جولدن بريدج للأعمال والابتكار»

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثاني على التوالي، بـ 8 جوائز في الدورة الـ 12 من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2020» ومقرّها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. وحصدت الهيئة الجائزة الكبرى و4 جوائز ذهبية وجائزة فضية وجائزتين برونزيتين.

ونالت الهيئة الجائزة الكبرى عن مجمل تميزها في فئات متنوعة، وجائزة ذهبية عن فئة «الابتكار في برمجيات تقنيات المعلومات» عن منصة «إس ايه بي» المحدّثة، وجائزة ذهبية في فئة «الابتكار في خدمات تقنية المعلومات» عن خدمات الدفع الذكي الموحد، وجائزة ذهبية في فئة «الإنجازات الهندسية والتقنية» عن التقنيات المبتكرة الخاصة بالطائرات بدون طيار، وجائزة ذهبية في فئة «أفضل حملة تسويقية في العام» عن التقنيات التفاعلية المبتكرة لرفع مستوى الوعي حول أمن المعلومات، وجائزة فضية في فئة «أفضل مبادرة في العام» عن تحويل قواعد بيانات منصة «إس ايه بي» إلى قاعدة بيانات منصة «هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية بمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، وجائزة برونزية في فئة «أفضل مؤسسة مبتكرة في العام» لتمكين العمل عن بعد بنسبة 100%، وجائزة برونزية عن المنصة المركزية «مؤشرات» لمتابعة الأداء المؤسسي.

فخر

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يضاف إلى رصيد الهيئة الحافل بالجوائز المرموقة، بما يعد دليلاً واضحاً على إصرار الهيئة وعملها الجاد للظفر بالصدارة في سباق المستقبل، ومواصلة رحلة التطوير والتميز دون توقف في جميع الظروف.

وأضاف معاليه: «تعمل الهيئة لتحقيق أهداف مبادرة «دبي 10X»، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات. وتلتزم الهيئة بترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها وكافة أفراد المجتمع، وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي».

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