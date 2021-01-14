تفقد جهوزية وكفاءة النقاط الحدودية في دبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان

استهلت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، أول اجتماعاتها الدورية للعام 2021 من مدينة دبا الحصن، بعد أن أجرت جولة تفقدية شملت النقاط الحدودية في المدينة، وذلك للاطلاع على مدى جهوزيتها وكفاءة البنية التحتية ووضع تصور شامل للنهوض بأدائها، إلى جانب التأكد من التسهيلات المقدمة لدخول البضائع والأفراد عبر نقطة دبا الحصن الحدودية «النادي» مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حيث شملت الجولة خيمة الفحص الطبية التي تستقبل 300 إلى 400 شخص يومياً، وتتوفر من خلالها كافة أنواع الفحوصات الحرارية والفحص بالليزر DPI وفحص مسحة الأنف PCR. وترأس الاجتماع الذي انعقد في مركز شرطة دبا الحصن الشامل، محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة.

وأوضح محمد إبراهيم الرئيسي، أن اللجنة ناقشت العديد من المواضيع التي تتعلق بتطوير سير العمل في النقاط الحدودية بمدينة دبا الحصن، وتقديم التسهيلات اللازمة لدخول وخروج الأفراد والبضائع عبر النقاط الحدودية في المدينة، كما تم وضع آلية خاصة لبعض الفئات المشمولة بالدخول وفق خصوصية معينة وهم فئات الطلبة العمانيين الدارسين في مدارس وجامعات الدولة وأصحاب المواعيد والمراجعات الطبية في مستشفيات الدولة.

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