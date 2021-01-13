توصيل الكهرباء لـ 294 موقعاً وتركيب 1663 عداداً جديداً في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل وتشغيل التيار لـ 294 موقعاً، وتم تركيب وتوصيل 1663 عداد كهرباء في مدينة الشارقة، خلال 19 يوم فقط، وذلك خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي إلى 4 يناير الجاري، وذلك بعد التفتيش واستيفاء كل إجراءات الأمن والسلامة.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «إن الهيئة تعمل على تطوير إجراءاتها وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بجوة وكفاءة عالية، وتعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتطوير الخدمات، وضمان أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة».

وأشار إلى أن الهيئة تحدد تاريخ التوصيل لأية منشأة بناء على الأحمال، ويتم إعطاء الأولوية للمشروعات السكنية، ويتم حالياً توفير المحولات والمواد اللازمة للتوصيل ووضع جدول زمني للتوصيل لأية طلبات تم استلامها.

وأكد المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء «إنه تم توصيل وتشغيل التيار الكهربائي لجميع الطلبات وفق أفضل المواصفات، التي تحقق الأمن والسلامة».

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