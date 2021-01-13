منع التجمعات على شارعي الإمارات ومحمد بن زايد في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

أطلقت كل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وبلدية الإمارة حملة توعوية للجمهور لمنع التجمعات والجلوس على جانبي شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد بالإمارة حفاظاً على المظهر العام والسلامة العامة لرواد الطريق .. وعدم إيقاف المركبات على جانبي الشارعين، لما يسببه الوقوف من مخاطر مرورية.

توحيد

وتسعى الحملة إلى توحيد الجهود لكافة أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

لوحات

وتم وضع لوحات تمنع وتقيد الجلوس على جانبي شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد باستثناء الحالات الطارئة، وتدعو الجمهور للالتزام بالقوانين والإجراءات، والتعاون مع رجال الشرطة والبلدية للحفاظ على البيئة والسلامة المرورية في تلك المناطق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز