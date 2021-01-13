«ايدلمان»: الإمارات والسعودية والصين تتصدر العالم في الثقة بالحكومات

المصدر: دبي- سيد صالح

واصلت الإمارات تقدمها على «مؤشر ايدلمان للثقة»، والذي يرصد بصفة سنوية مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

ووفقاً لنتائج «مؤشر ايدلمان للثقة 2021»، الصادر عن مؤسسة «ايدلمان» الأمريكية للدراسات والاستشارات، والذي حصلت البيان على نسخة منه، فقد بلغت ثقة الشعب الإماراتي في حكومته 80%، مسجلة ارتفاعاً نسبته 4%، بالمقارنة مع إصدار العام الماضي من المؤشر.

وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في ثقة الشعوب بحكوماتها، خلف المملكة العربية السعودية والصين، واللتين اقتسمتا الصدارة بنفس نسبة الثقة، وهي 82%، علماً بأن السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 45 بالمقارنة مع إصدار العام الماضي، فيما تراجعت الصين بنسبة 8%.

واحتفظت الإمارات للعام الثاني على التوالي بصدارتها لدول العالم في نسبة انتشار شبكة الانترنت بين السكان، بالمشاركة مع كوريا الجنوبية وألمانياـ وفقاً للنتائج الواردة في نفس المؤشر، وبلغت نسبة انتشار الانترنت «بكلٍ من اللغتين العربية والانجليزية» بين سكان الإمارات هذا العام %96.

وسجلت الإمارات هذا العام ارتفاعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع إصدار العام الماضي في مستويات الثقة العامة، والتي ترصد نسبة ثقة الشعوب في مختلف جوانب الحياة في الدولة بصفة إجمالية، حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات هذا العام 67%، منحتها المركز السادس عالمياً. ومن الجدير بالذكر أن متوسط الثقة العامة على مستوى العالم لم يتجاوز هذا العام 56%.

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