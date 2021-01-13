بالفيديو.. 22 مركزاً صحياً تقدم 15 ألف لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة عزة خلفان الكندي أخصائي طب الأسرة ومدير مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة أن الامارات تعد من الدول السباقة التي وفرت نوعين من اللقاح وبالتالي تطعيم كافة المواطنين والمقيمين مجانا بهدف المحافظة على صحتهم وصحة أسرهم والمجتمع من حولهم، حيث بدأت عملية منح اللقاح للعاملين في خط الدفاع الاول من الاطباء والممرضين والكادر الفني والاداري في جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وحاليا تقدم تلك المراكز الصحية المنتشرة في الشارقة والتي يبلغ عددها 22 مركزا صحيا منذ الثاني من ديسمبر الماضي اللقاح مجانا لكافة المواطنين والمقيمين، حيث تقدم تلك المراكز اللقاح يوميا لـ 15 الف مراجع ومراجعة، اضافة الى ضاحية مغيدر ومن ثم في قاعة البيت متوحد وفي الصجعة مول وفي اكسبو، كما توجد فرق متنقلة لسكن العمال ولزيارة المؤسسات التي لديها كثافة في عدد الموظفين والعمال، اضافة الى توفير اللقاح في عدد من المستشفيات الخاصة بالشارقة مجانا، فتم اضافة تلك المناطق نتيجة للإقبال الواسع الذي شهدته سواء من المواطنين ام المقيمين.

فعالية

وأضافت أن التطعيم آمن وفعال، ويوصى به لأصحاب الأمراض المزمنة، كونهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات ( كوفيد-19 )، كما أن اللقاحات المتوافرة حالياً تعد من افضل الحلول الآمنة و الفعالة للسيطرة على الجائحة، كما أن هناك طبيبا معالجا يبلغ الأشخاص عند وجود ما يمنع حصولهم على التطعيم، لافتة الى أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة، لأن أخذ اللقاح لا يعني عدم الاصابة بالفايروس.، داعية كافة المواطنين والمقيمين الى الاسراع بأخذ اللقاحات حفاظا على صحتهم وصحة اسرهم، كما تم تشكيل فريق لزيارة المسنين في الشارقة، وتم منحهم التطعيم، مبينة في القوت ذاته ان الامارات تعد من الدول التي تعاملت مع جائحة ( كوفيد 19) منذ بدئها باحترافية وكفاءة، وذلك من خلال اطلاقها لبرنامج التعقيم الوطني وبث رسائل التوعية بصورة مستمرة، ما ساهم بصورة كبيرة في تقليل آثار الجائحة وبالتالي المحافظة على صحة كافة افراد المجتمع.

تواصل

ولفتت مدير مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة الى من بين المراكز الصحية التي تقدم اللقاح، هي واسط والرفاع وتعزيز الاسرة والشارقة والحمرية والخالدية والرقة والذيد والمليحة ومركز صحي البطائح والمدام وكلباء وخورفكان ووادي الحلو ودبا الحصن، إضافة الى ضاحية مغيدر وقاعة البيت المتوحد وخيمة الغرب والصجعة وضاحية البستان وضاحية دبا وخلافها من المناطق الاخرى.

وأضافت انه يجب على الجميع الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات وعدم التجمع في المجالس والمنازل وإقامة الأعراس بشكل كبير، وأن يقتصر التلاقي في حال الافراح والاتراح على وسائل التوصل الاجتماعي وليس عن طريق التجمعات، مبينة أن الوعي المجتمعي لا يقتصر على الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات والإرشادات، وإنما ينطلق من الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه الوطن ودعم الجهود الحكومية من أجل عبور هذه الأزمة، وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي والتقيد جميع الإجراءات الاحترازية بمختلف أنواعها.

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