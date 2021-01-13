"طرق دبي" تختار 4 شركات ناشئة للمرحلة الثانية من مسرعات دبي للمستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اختيارها أربع شركات ناشئة ضمن المرحلة الثانية لمسرعات دبي المستقبل التي تبدأ في 17 يناير الجاري وتستمر حتى 25 فبراير المقبل، وذلك في إطار مشاركتها في الدورة الثامنة من المسرعات بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل.

وتفصيلاً، قال محمد المظرب، رئيس اللجنة التنفيذية لاستشراف المستقبل والمدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة: إن الدورة الثامنة من مسرعات دبي للمستقبل تتضمن تحديين؛ الأول عن كيفية تقديم خدمات جديدة للنقل المشترك في ظل الحياة ما بعد كوفيد 19 ، والثاني عن كيفية إشراك الجمهور في عملية النقل وتخطيط البنية التحتية، وقد تم اختيار 4 شركات ناشئة للدخول للمرحلة الثانية، بعدما تم اختيار 6 شركات ناشئة في المرحلة الأولى عبر اجتماعات افتراضية خلال الفترة من 1 – 25 نوفمبر الماضي، من إجمالي 93 مشاركة محلية وعالمية منها 45 شركة للتحدي الأول و48 شركة للتحدي الثاني.

وأضاف: إن الاختيار يتم عن طريق لجنة تقييم مكونة من متخصصين بالهيئة، في إطار معايير ترتكز على مدى حداثة الحلول المقترحة ومواءمتها للتوجهات المستقبلية ، وسهولة التطبيق وفاعلية الحل المقترح ، والأثر المتوقع والقيمة المضافة موضحاً أن الحلول التي سيتم اختيارها في تصفيات المرحلة الثانية ستخضع للبحث والتطوير وتجريبها لتكون جاهزة للتطبيق الفعلي والعملي.

وأشار المظرب إلى أن متطلبات التحدي الأول الخاص بتقديم خدمات جديدة للنقل المشترك بعد مرحلة "كوفيد 19 "، يؤكد إدراكنا لتغير سلوكيات التنقل بسبب تأثير الجائحة، مما يستلزم حلولاً مبتكرة تواجه أي طوارئ أو أزمات قد تطرأ على منظومة النقل مستقبلاً، فيما يعكس مضمون التحدي الثاني مدى الاهتمام برأي الجمهور في تخطيط البنية التحتية للنقل بما يتوافق مع احتياجاته وتطلعاته في النقل الجماعي أو المشترك، الأمر الذي يواكب توجهات قيادتنا الرشيدة المستقبلية بتطوير منظومة نقل تستجيب للتحديات ، ويحقق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

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