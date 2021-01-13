محمد بن راشد: نسير نحو الريادة بثبات والبناء لم ولن يتوقف

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين قادرة على تسطير الإنجازات وخلق الفرص والتغلب على التحديات مهما بلغ مداها وتأثيرها.

وقال سموه: «نسير بخطى ثابتة وراسخة نحو الريادة في جميع المجالات، والعمل والبناء لم ولن يتوقف يوماً على هذه الأرض الطيبة، لتنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق سعادة الناس».

جاء ذلك خلال زيارة سموه لخيمة الابتكار في المركز الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث أطلق سموه برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه. وتعزيزاً لموقع حتا كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، أطلق سموه مشروعين ستنفذهما هيئة كهرباء ومياه دبي، وهما: «قمة دبي» و«شلالات حتا المستدامة».

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محمد بن راشد: الإمارات برؤية قيادتها وسواعد أبنائها المخلصين قادرة على تسطير الإنجازات

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