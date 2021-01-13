الإمارات رائدة في كفاءة التصدي للجائحة

المصدر: (ابوظبي - مصطفى خليفة)

حققت دولة الإمارات نجاحات كبيرة ومشهودة في مجال التصدي لجائحة كوفيد 19 شهدت لها جميع الدول والمنظمات الأممية، حيث تعاطت المؤسسات الصحية في الدولة مع الجائحة وفق آليات وأساليب وقائية واحترازية مدروسة مكنتها من التصدي ومحاصرة المرض في وقت قياسي، واستطاعت أن تكون نموذجاً فريداً في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية، وبالتزام شعبها وتعاونهم مع مختلف الإجراءات الاحترازية.

فمنذ تسجيل الحالة الإيجابية الأولى لفيروس «كوفيد 19» في الدولة في 29 يناير الماضي التزمت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات والدوائر الصحية المحلية بتفعيل خطة التعامل مع الأوبئة «الخطة المشتركة بخصوص التعامل مع الأوبئة» وشملت جميع الجهات المعنية التي تتعامل مع الأوبئة، وتم استهداف قطاعات حيوية في الدولة واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي توافقت مع كل مرحلة من انتشار المرض، إلى جانب تنفيذ حملات توعية وتثقيف شملت جميع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وأفراد المجتمع حول التدابير الصحيحة، إضافة إلى تكثيف إجراءات التعقيم.

كما كان لبرامج التدريب للأطباء وهيئة التمريض والاستراتيجيات الطبية الموضوعة مسبقاً للتعامل مع الأزمات والطوارئ وكيفية التعامل مع وحدات العزل الصحي وطرق التبليغ الإلكتروني في جميع مستشفيات الدولة وسرعة تحويل المرضى وإجراءات العزل والحجر الصحي، دور كبير في التعامل مع هذا الوباء بكل حرفية.

كما وسعت الدولة نطاق الفحوصات لكشف الحالات الإيجابية للفيروس وبلغ عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى الآن نحو 22 مليوناً و695 ألفاً و304 فحوصات أي ما يعادل ثلث الفحوصات التي أجريت في إقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة عربية إضافة إلى إيران وباكستان وأفغانستان، إلى جانب سرعة تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وذلك على مستوى الدولة عبر المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الفحص الميدانية ومراكز الفحص من المركبة وفحص القادمين من السفر وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي ومراقبة القادمين من السفر إلكترونياً.

وركزت دولة الإمارات على دعم وتعزيز الأبحاث الطبية المتعلقة بالبحث عن لقاحات ناجعة للقضاء على الفيروس وفتحت قنوات عديدة للتعاون مع الشركات العالمية والقطاع الخاص لإنتاج لقاح أو أكثر لفيروس كورونا المستجد وفتح المجال للتجارب السريرية، وبالفعل تم اعتماد لقاحين من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستخدامها في الدولة، وتمكنت دولة الإمارات حتى الآن من إعطاء 1.275 مليون جرعة من اللقاحات. وكشف تقرير نشره موقع Our World in Data أن دولة الإمارات جاءت في المركز الثاني من حيث الدول الأكثر تغطية بتطعيمات كوفيد 19 لسكانها.

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