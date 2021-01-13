لقاح «كوفيد 19» مجاناً في مستشفى زليخة

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستشفى «زليخة» لتقديم لقاح «كوفيد 19»، مجاناً ومن دون مواعيد مسبقة، على أن يتم إبراز هوية إماراتية سارية فقط.

واللقاح SARS-CoV-2 من «سينوفارم» هو لقاح معطل، حصل على التسجيل الرسمي في الدولة ويوفر مناعة مكتسبة ضد الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، وسيتم إعطاء الجرعتين المطلوبتين لحماية التطعيم وبينهما فترة فاصلة تتراوح بين 21 و28 يوماً.

واستناداً إلى تحليل نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية جاءت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وسجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% معدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، ولم تظهر التجارب أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة حتى الآن.

وأطلق مستشفى «زليخة الشارقة» مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الثالث من يناير، وقد تم تطعيم ما مجموعه 300 شخص في الأيام الثلاثة الأولى.

وقال فيليب جاكوب، 49 عاماً الذي يعمل في شركة أدوية، بعد حصوله على اللقاح «أشعر بالسعادة والأمان الآن، بالتأكيد سأخبر أفراد أسرتي وأصدقائي عن تجربتي الرائعة وسأنصحهم بأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن وأشكر مستشفى زليخة على هذه المبادرة».

وقالت دينا أرغونزا، 39 عاماً من الفلبين، «لقد خلقت جائحة «كوفيد 19» حالة من الخوف والقلق لدى جميع أفراد المجتمع، والآن جاء اللقاح وأزالها، أنا سعيدة جداً لأنني تلقيت اللقاح في مستشفى زليخة».

ويمكن حجز مواعيد التطعيم من خلال الاتصال هاتفياً أو من خلال تطبيق «واتس أب» على الرقم المجاني لمستشفى «زليخة»: 600524442.

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