حملة لتطعيم 14 ألف طالب و3000 موظف في جامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

انطلقت صباح أمس حملة التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19» في جامعة الإمارات بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وتستهدف 14 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 3 آلاف موظف مع أسرهم.

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأسرهم والحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها دولة الإمارات، والتي ما زالت تعمل باستمرار للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وهي من الدول السباقة التي وفرت لرعاياها اللقاح المجاني، واتخذت كافة التسهيلات فيما يخص أخذ جرعات التطعيم.

وأضاف: لقد ارتأت جامعة الإمارات بأن تنظم هذه الحملة ضمن الحرم الجامعي تزامناً مع حملة - ليكن خيارك التطعيم - للتسهيل على الطلبة والعاملين في الجامعة، واتخذت كافة إجراءات الأمن والسلامة ضمن المعايير المتبعة في الدولة، مما يعزز من توفير بيئة تعليمية ملائمة.

وبدورها أشارت الدكتورة عائشة الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالإنابة، إلى أن جامعة الإمارات قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية منذ بدء تفشي الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة طلبتها، حيث قامت بالتنسيق مع هيئة صحة أبوظبي لتنظيم حملة تطعيم داخل الحرم الجامعي، مع الحرص على التواصل مع الطلبة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي بالجامعة لإعلامهم عن أوقات ومكان وكيفية أخذ اللقاح وكانت استجابة الطلبة ممتازة.

وأضافت: تشمل الحملة 14 ألف طالب وطالبة من كافة الكليات والتخصصات، بالإضافة إلى 3 آلاف موظف وموظفة من العاملين في كافة مرافق الجامعة وأسرهم، مؤكدين لطلبتنا وأسرة الجامعة بأن توفير اللقاح يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة هذا الوباء، واستعداداً لعودة الحياة لطبيعتها كما كانت في السابق.

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