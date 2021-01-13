40 موقعآ " صحة" تقدم اللقاح ضد " كورونا"

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن افتتاح مركزين للتلقيح ضد كوفيد-19 في إمارة أبوظبي، ومركزاً في دبي لإعطاء الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح.

وتم إنشاء وتجهيز المراكز في وقت قياسي بلغ 4 أيام فقط، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح لتكون الإمارات من بين الدول الأولى في العالم التي تطلق حملة لتلقيح أفراد المجتمع ضد كوفيد-19.

ويقع المركز الأول في محطة أبوظبي للسفن السياحية، في منطقة الميناء في أبوظبي، فيما يقع الآخر في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، وبقدرة استيعابية لإعطاء 6000 جرعة يومياً في الموقعين معاً.

كما تم إنشاء مركز التلقيح ضد كوفيد-19 في مستشفى «صحة» الميداني في «دبي باركس اند ريزورتس» بقدرة استيعابية تصل إلى 3000 شخص يومياً.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة من الراغبين في الحصول على اللقاح زيارة المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، ومركز إمارة دبي يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، بدون موعد مسبق، أو حجز موعد عبر تطبيق «صحة» الذكي.

طاقة استيعابية

وصرح الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة» أن مراكز صحة التي تصل إلى 40 مركزاً على مستوى الإمارات تعطي حوالي 150 ألف جرعة تطعيم أسبوعياً، في الوقت الذي تسعى فيه شركة صحة لتوسيع وزيادة الطاقة الاستيعابية لتغطية أكبر عدد من أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن شركة «صحة» حرصت على توفير التطعيمات ضد كوفيد ـ 19 في أكثر من مكان وطريقة حيث تم استحداث وسائل جديدة لتوفير اللقاح منها من خلال المركبة في أبوظبي وخارجها وجار توفير الطعم في المراكز الصحية الثابتة.

مؤكداً أن دائرة الصحة في أبوظبي تسعى إلى توفير اللقاح في جميع الأماكن الجديدة، وذلك بالاعتماد على التجمعات السكانية والعمالية وضمان حصول أكبر عدد من أفراد المجتمع على اللقاح.

وأوضح أنه بمجرد دخول الشخص الراغب في الحصول على اللقاح يتم تسجيله والانتظار وخلال دقائق يتم تحويله للتقييم الطبي ومن ثم التطعيم وكل ذلك يستغرق 5 دقائق فقط.

مراجعون

وقالت الدكتورة دانة المرزوقي مديرة مركز صحة لتطعيم كوفيد - 19 في أبوظبي إن المركز بدأ في استقبال المراجعين منذ 13 ديسمبر الماضي، ويستقبل حالياً حوالي 3 آلاف شخص وحصولهم على التطعيم الأول أو الثاني، علماً بأن طاقة المركز الاستيعابية تصل إلى 4 آلاف شخص، ويعمل به أكثر من 200 من الطواقم الطبية والمتطوعين.

مشيرة إلى أن مركز صحة لتطعيم كوفيد في منطقة ميناء زايد يستقبل الأفراد والشركات بتنسيق مسبق مع الحرص على إعطاء كبار السن وأصحاب الهمم أولوية الحصول على التطعيم.

ويتم تقديم لقاح «سينوفارم سي إن بي جي» ضد كوفيد-19 ضمن مرافق حددتها شركة «صحة»، وتشمل 35 مرفقاً تابعة للخدمات العلاجية الخارجية (AHS) في أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة، والمركز الوطني للمسح التابع لشركة «صحة» في ميناء راشد والخوانيج في مدينة دبي، ومراكز المسح الواقعة في المناطق الصناعية، بسعة إجمالية تصل إلى108 آلاف أسبوعياً.

وتنقسم المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي إلى منطقتين: منطقة لكل جرعة، وستضم كل منهما 24 محطة تلقيح، وسيوفر مركز دبي الذي يضم 50 محطة تلقيح خدمة تقديم الجرعة الثانية من اللقاح للرجال داخل السيارة.

كما سيقوم زوار مراكز التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وغيرها من مرافق «صحة» المخصصة للتلقيح، بالتسجيل أولاً ومن ثم إجراء فحوصات أساسية تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة إضافة إلى تسجيل الطول والوزن، وبالنسبة للنساء ينبغي إجراء اختبار الحمل قبل أخذ اللقاح، وسيخضع الزوار بعد الفحص لتقييم لتأكيد أهليتهم ويُطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة، وبعد ذلك سيتلقون الجرعة الأولى.

ويتعين عليهم الانتظار لمدة 15 دقيقة لإجراء تقييم ما بعد التلقيح، وسيُحدد موعد تلقّيهم الجرعة الثانية التي يجب أن تعطى لهم خلال 3 إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

تسجيل

وجاء تسجيل لقاح شركة «سينوفارم سي إن بي جي» بعد نجاح تجارب المرحلة الثالثة والتي أجرتها «صحة» في أبوظبي تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وإدارة شركة «جي42» للرعاية الصحية، حيث شارك في التجارب 31 ألف متطوع حيث أظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19 وتبعها إتمام تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية.

وبالإضافة إلى مراكز تلقيح كوفيد-19، تشمل قائمة مرافق وعيادات «صحة» المخصصة لتلقي لقاح كوفيد-19 المواقع التالية: الخدمات العلاجية الخارجية من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ومراكز الظفرة للتشخيص والفحص والمقطع والبطين وبني ياس والفلاح ومدينة خليفة والمشرف والباهية والسمحة ومدينة محمد بن زايد.

وفي العين الخدمات العلاجية الخارجية من 8 صباحاً حتى 8 مساءً ومراكز الهيلي والهير والجاهلي والختم ومزيد والخزنة والمويجعي وعود التوبة الصحي (فقط لحاملي بطاقة تأمين «ثقة») والقوع ورماح والشويب وسويحان والطوية واليحر.

وفي الظفرة مستشفيات مدينة زايد والسلع وغياثي والمرفأ وليوا ودلما، أما في دبي بمركز المسح الوطني في ميناء راشد ومركز المسح الوطني في الخوانيج.

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