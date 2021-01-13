أكاديمي يطور أداة للربط بين الحواسيب الكمية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

حصل الدكتور منتصر قسايمة، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي على براءة الاختراع الأمريكية عن تطويره لأداة هي الأولى من نوعها تساعد على الربط بين الحواسيب الكمية فائقة التوصيل ضمن مسافات شاسعة.

وتعتبر الحواسيب الكمية فائقة التوصيل أجهزة حواسيب استثنائية ومستقبلية ستتفوق على جميع أجهزة الحاسوب المتوفرة حالياً، وتحقق استشعاراً فائق الحساسية وشبكات حاسوبية كمية غير قابلة للاختراق. وعلى خلاف الحواسيب الحالية، يمكن للحواسيب الكمية معالجة كم هائل من البيانات وإتمام عمليات حاسوبية بطرق فائقة جديدة لم تكن ممكنة في السابق.

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