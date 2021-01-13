«قيادات الشرطة» يناقش سياسات «الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، اجتماع المجلس الذي عقد «عن بعد».

حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول اجتماعه والتي تتعلق بالسياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، واطلع على سياسة الشرطة المجتمعية، وسياسة انعقاد المجالس، والقواعد والأسس والضوابط العامة التي تحدد المهام والمسؤوليات والواجبات المجتمعية للضباط والأفراد والمدنيين، وفرق الدوريات العاملة في مجال الشرطة المجتمعية، وأهم الضوابط التي تحكم الاستدامة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتعزيز الأمن والأمان من خلال مهام وأنشطة وبرامج وقائية مجتمعية، وتم اعتماد تطبيق تلك السياسة من قبل رئيس المجلس بعد استعراضها.

حضر الاجتماع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة.

واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

تنسيق

واطلع المجلس على تقرير الفريق التنسيقي للتحقيق الاتحادي، الذي عرض عدداً من القضايا الهامة التي تم رصدها من خلال قيادات الشرطة على مستوى الدولة وعرضت على الفريق التنسيقي للتحقيق الاتحادي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك القضايا فيما يتعلق بالتنسيق المشترك، كما جرى استعراض مشروع التحول الإلكتروني في إنجاز عمليات مسرح الجريمة باستخدام أنظمة المعلومات الجنائية، والإجراءات الخاصة بالتحول النهائي لتوظيف التقنيات المتقدمة فيما يتعلق بمسرح الجريمة الذكية وتوفير البيانات والإحصائيات الخاصة بالمؤشرات الاستراتيجية للوزارة.

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