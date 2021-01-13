7.5 مليارات درهم نفقات تأمينية أدارتها «المعاشات» في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية عن أن إجمالي النفقات التأمينية حسب التقديرات الأولية لتقارير الصرف الدوري لعام 2020 بلغ نحو 7 مليارات و572 ألفاً و278 درهماً تنوعت بين معاشات، ومكافآت نهاية خدمة، وتعويضات، مشيرة إلى أن هذه النفقات استفاد منها نحو 23040 متقاعداً و17762 مستحقاً، و3394 مؤمناً عليهم انتهت خدماتهم خلال العام، و90 حالة تعويض، بمجموع إجمالي بلغ نحو 44286 مستفيداً.

وأكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة، أن التأمينات الاجتماعية تعتبر إحدى ركائز الحماية الاجتماعية التي توفرها دولة الإمارات ضمن حزمة الامتيازات الأخرى التي تُقدم في مجالات عدة مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها، الأمر الذي يجسد التكامل في منهجية عمل الحكومة نحو تعزيز جودة حياة المواطنين بما يتناسب مع رؤيتها التي تعتبر الإنسان محور التنمية والهدف الرئيسي من خططها.

بيانات

وقال الهاملي: يأتي نشر هذه البيانات ضمن توجهات الحكومة إلى تبني سياسة نشر البيانات في مؤسساتها الحكومية من أجل تعزيز أطر الشفافية المرتبطة بالعمل الحكومي. وتفصيلاً أوضحت الهيئة أن إجمالي المعاشات التقاعدية التي صرفت للمتقاعدين والمستحقين في عام 2020 من مجمل هذه النفقات بلغت 6 مليارات و979 مليوناً و987 ألفاً و692 درهماً، كما بلغت مكافآت نهاية الخدمة التي صرفت لمؤمن عليهم انتهت خدماتهم 586 مليوناً و243 ألفاً و446 درهماً، كما بلغت قيمة التعويضات المصروفة من النفقات الإجمالية نحو 6 ملايين و47 ألفاً و500 درهم.

جدير بالذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك العسكريين وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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