«تنفيذي الشارقة» يعتمد رسوم خدمات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح امس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس وذلك في مكتب سمو الحاكم.واعتمد المجلس رسوم خدمات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة.

كما اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتضمنة بعض الاجراءات الإدارية بالدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية بحكومة الشارقة.

واطلع المجلس على رد هيئة الإنماء التجاري والسياحي على توصيات المجلس الاستشاري حول سياسات الهيئة، والمتضمن جهود الهيئة في تطوير قطاع السياحة ووضع إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، وتنفيذ العديد من المبادرات وتطوير البنى التحتية من خلال تعاونها مع العديد من الجهات الحكومية لتأهيل مواقع الجذب السياحي.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين القيادة العامة لشرطة الشارقة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع. وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

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