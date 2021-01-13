حمدان بن زايد يطلع على جهود القطاع السياحي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على جهود دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتنمية القطاعين السياحي والثقافي، وما تقوم به الدائرة لتمكينهما وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة وآمنة، ومنصة إبداعية حاضنة للتنوع الثقافي والحراك الإبداعي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتعرف سموه خلال اللقاء على أبرز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية وحجم الإقبال الجماهيري عليها في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وتدابير السلامة.

حضر اللقاء سيف سعيد غباش المدير العام لمكتب أبوظبي التنفيذي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

مساعدات

من جهة أخرى، أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في ماليزيا لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الفيضانات التي اجتاحت 11 محافظة في ولاية بهانج.

واطمأن سموه خلال الاتصال على الأوضاع الإنسانية في ماليزيا بصورة عامة واطلع على سير عمليات الهيئة الإغاثية للمتضررين من الفيضانات.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والإغاثية في ماليزيا وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة هناك.

وقال سموه إن هذه المساعدات تأتي امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

مبادرات

وأكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات المتضررين وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الإيوائية والغذائية والصحية وغيرها من ضروريات الحياة التي يحتاجها سكان المناطق المتأثرة بالفيضانات.

كما أكد سموه أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها واستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث الطارئة وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين وتحسين أوضاعهم الإنسانية ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «اطلعت خلال اتصال هاتفي بوفد الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حالياً في ماليزيا على الجهود الإغاثية التي يتم تقديمها للمتأثرين من الفيضانات، تحرص الإمارات على مد يد العون والمساعدة للشعوب الشقيقة والصديقة وتحسين أوضاعهم، والعمل الإنساني جزء لا يتجزأ من رسالتها السامية».

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