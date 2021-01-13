تعاون بين «تريندز» و«البحرين للدراسات»

المصدر: (دبي ـ البيان)

اتفق مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، خلال اجتماع افتراضي على تعزيز تعاونهما البحثي والعلمي في مجالات التدريب والمشروعات البحثية المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية من ندوات ومؤتمرات ومنتديات في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع الافتراضي مقترحاً حول التنظيم المشترك لطاولة مستديرة للمراكز البحثية في الدول العربية، التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام «تريندز»، وأحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي والمستشار العلمي لدى «تريندز»، والشيخة نيلة بنت علي آل خليفة مديرة إدارة الاتصال والمعرفة في مركز «دراسات»، والدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في المركز نفسه.

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