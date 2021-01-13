محاكم وشرطة رأس الخيمة تنسقان بخصوص التصرف بالمركبات المهملة والمتروكة

المصدر: رأس الخيمة - وام

بحث المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، مع اللواء علي عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، سبل تنسيق أوجه التعاون المشترك في أمر التصرف بالمركبات المهملة والمتروكة لفترات طويلة ومناقشة التحديات الخاصة ببيعها وآلية العمل المتبعة وسرعة تنفيذ الإجراءات بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بهذا الجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر دائرة المحاكم بحضور العميد جمال الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعميد الدكتور محمد الحميدي المدير العام للعمليات المركزية وإسماعيل البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات وميسون الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة بالإنابة وعدد من المسؤولين.

وأكد المستشار الخاطري أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل مع الشركاء الاستراتيجيين ولدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد مثمناً الجهود المشتركة بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة في هذا الشأن ودورها الحيوي في تحسين وتطوير الخدمات.

من جانبه أوضح اللواء النعيمي أن شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة المحاكم كشريك استراتيجي تعمل من أجل تعزيز الأمن والأمان في الإمارة وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك، حيث تم وضع آلية عمل مشتركة بين الطرفين لضمان التصرف بالمركبات المهملة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن وبما يحقق المصلحة العامة.

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