"صحة" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في 40 موقعاً

المصدر: وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" - أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات - عن افتتاح مركزين للتلقيح ضد كوفيد-19 في إمارة أبوظبي ومركز في إمارة دبي لمنح الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح.

وتم إنشاء وتجهيز المراكز في وقت قياسي بلغ 4 أيام فقط وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل اللقاح لتكون الإمارات من بين الدول الأولى في العالم التي تطلق حملة لتلقيح أفراد المجتمع ضد كوفيد-19.

ويقع المركز الأول في محطة أبوظبي للسفن السياحية في منطقة الميناء في أبوظبي فيما يقع الآخر في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين وبقدرة استيعابية لإعطاء 6000 جرعة يومياً في الموقعين معاً.

كما تم إنشاء مركز التلقيح ضد كوفيد-19 في مستشفى "صحة" الميداني في "دبي باركس اند ريزورتس" بقدرة استيعابية تصل إلى 3000 شخص يومياً.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة من الراغبين في الحصول على اللقاح زيارة المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء ومركز إمارة دبي يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً دون موعد مسبق أو حجز موعد عبر تطبيق "صحة" الذكي.

وسيتم تقديم لقاح "سينوفارم سي إن بي جي" ضد كوفيد-19 ضمن مرافق حددتها شركة "صحة" وتشمل 35 مرفقاً تابعة للخدمات العلاجية الخارجية (AHS) في أبوظبي والعين و 6 مستشفيات في منطقة الظفرة والمركز الوطني للمسح التابع لشركة "صحة" في ميناء راشد والخوانيج في مدينة دبي ومراكز المسح الواقعة في المناطق الصناعية بسعة إجمالية تصل إلى 108,000 أسبوعيا.

وتنقسم المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي إلى منطقتين: منطقة لكل جرعة وستضم كل منهما 24 محطة تلقيح وسيوفر مركز دبي الذي يضم 50 محطة تلقيح خدمة تقديم الجرعة الثانية من اللقاح للرجال داخل السيارة.

كما سيقوم زوار مراكز التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وغيرها من مرافق "صحة" المخصصة للتلقيح بالتسجيل أولاً ومن ثم إجراء فحوصات أساسية تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة إضافة إلى تسجيل الطول والوزن وبالنسبة للنساء ينبغي إجراء اختبار الحمل قبل أخذ اللقاخ وسيخضع الزوار بعد الفحص لتقييم لتأكيد أهليتهم ويُطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة وبعد ذلك سيتلقون الجرعة الأولى .. بعدئذ يتعين عليهم الانتظار لمدة 15 دقيقة لإجراء تقييم ما بعد التلقيح وسيُحدد موعد تلقّيهم الجرعة الثانية التي يجب أن تعطى لهم خلال 3 إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

وجاء تسجيل لقاح شركة "سينوفارم سي إن بي جي" بعد نجاح تجارب المرحلة الثالثة والتي أجرتها "صحة" في أبوظبي تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وإدارة شركة "جي42" للرعاية الصحية حيث شارك في التجارب 31 ألف متطوع حيث أظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19 وتبعها إتمام تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز