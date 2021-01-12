محمد بن زايد: نمضي إلى طريق التعافي الكامل من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن نجاح عملية التطعيم ضد كورونا في الإمارات بعد تجاوز المليون جرعة.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر: "بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا، نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله".

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