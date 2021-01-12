محمد بن راشد: رسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في السيطرة على وباء كورونا، وهي اليوم في المركز الثاني عالمياً في التطعيم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "قطعت الإمارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا، واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة.. وحماية للاقتصاد.. وحماية لمكتسباتنا.. وتسريع لتعافي بلادنا الكامل بإذن الله".

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